Haberler

İsrail'de Kamuoyu Araştırması: Netanyahu'ya Aday Olmaması Gerektiği Düşünülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmasını istemiyor. Yüzde 48'lik bir kesim ise Likud Partisi'ne alternatif bir lider arıyor.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmasına karşı çıktığını ortaya koydu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si Başbakan Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde bir daha aday olmaması gerektiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 41'i Netanyahu'nun başbakanlık için seçimlerde yeniden aday olması gerektiğini dile getirirken katılımcıların yüzde 7'si Netanyahu'nun adaylığı konusunda emin olmadığını söyledi.

Netanyahu yerine Likud Partisine kimin liderlik etmesi gerektiği sorusuna ise katılımcıların yüzde 48'i sunulan seçeneklerden hiçbirini istemediklerini veya emin olmadıklarını belirtti.

Likud Partisinin başına eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in geçmesini destekleyenlerin oranı yüzde 10 olurken onu yüzde 9 ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer izledi.

Seçimlerde Netanyahu'ya karşı yarışacak muhalefet bloğuna kimin liderlik etmesi gerektiğine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 44'ü eski Başbakan Naftali Bennett yanıtını verdi.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin başındaki Yair Lapid'in muhalefet bloğuna liderlik yapması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 16 oldu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Genç motosikletlinin feci sonu! 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Genç motosikletlinin feci sonu! Kaza anı kamerada
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.