İsrail'de İran istihbaratıyla işbirliği suçlamasıyla bir kişi daha gözaltına alındı

İsrail'de İran istihbaratıyla işbirliği suçlamasıyla bir kişinin gözaltına alınarak hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in orta kesimindeki Rishon Lezion kentindeki bir kişinin İran istihbaratıyla işbirliği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Bu kişinin eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in evi dahil bazı bölgeleri video kaydına aldığı ve bu görüntüleri para karşılığında İran istihbaratına verdiği iddia edildi.

Savcılığın, iddianamesi hazırlanan söz konusu kişinin yargılanmasına başlanıncaya kadar gözaltı süresinin uzatılmasını talep ettiği kaydedildi.

İran istihbaratının talebi doğrultusunda geçen ay da yine Bennett'in evinin görüntülerini gizlice kayda aldığı öne sürülen bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

İranlı bilgisayar korsanları, geçen ay eski Başbakan Bennett'in telefonunu hacklediklerini iddia etmişti.

Bennett, telefonunun hacklendiği iddiasını reddetmiş ancak Telegram hesabına sızıldığını doğrulamıştı.

İranlı korsanlar, Bennett'in listesinde yer alan çok sayıda irtibat numarasını paylaşmıştı.