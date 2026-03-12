Haberler

İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran'dan yapılan füze saldırısının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler devreye girdi. Hava savunma sistemleri faaliyete geçti, vatandaşlara sığınaklara gitmeleri tavsiye edildi.

TEL İran'dan yapılan yeni misilleme saldırısının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeyi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran'dan atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

İsrail basını, eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da Lübnan'dan roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemesi nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, son misilleme dalgası sonrası yaralı ihbarı alınmadığı bildirildi. ???????

Kaynak: AA / Burak Dağ
