İsrail'de İran istihbaratına casusluk yaptığı iddia edilen bir Rus gözaltına alındı

Güncelleme:
İsrail'de, İran istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen Rus vatandaşı Vitaly Zvyagintsev gözaltına alındı. Zvyagintsev'in, İsrail limanlarındaki askeri gemilerin fotoğraflarını çektiği ve dijital olarak ödeme aldığı öne sürüldü.

İsrail'de İran istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen bir Rus'un gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, İran istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen Vitaly Zvyagintsev isimli Rusyalının uzun yıllardır İsrail'de işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Zvyagintsev'in İran istihbaratının talebi doğrultusunda ekim ayından itibaren İsrail limanları ve buralardaki askeri gemilerin fotoğraflarını çektiği ileri sürüldü.

İran istihbaratından bir kişiyle iletişim halinde olduğu öne sürülen Zvyagintsev'e dijital yolla ödeme yapıldığı ifade edildi.

Bu ay başında gözaltına alınan Zvyagintsev hakkında "yabancı bir ajanla temas kurmak ve düşmana bilgi sağlamak" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
