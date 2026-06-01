İsrail, yurt dışından getirttiği Hristiyanlara "İsrail'i desteklemedikleri için Tanrı'dan af seansı" düzenletti

İsrail, dünyanın dört bir yanından getirttiği onlarca Hristiyan'ı parlamentosunda toplayarak, kendi ülkelerinin İsrail'e yeterince destek vermedikleri sebebiyle Tanrı'dan af dilemesi için etkinlik düzenledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrailli milletvekilleri, hükümet yetkilileri ve 38 ülkeden Hristiyanlar, "Jerusalem Prayer Breakfast (JPB)" etkinliğinin 10'uncusu kapsamında parlamentoda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Çin'den Sarah Zhu, "Tanrım, İsrail'i desteklemeyerek yaptığımız her şey için bizi affet." ifadelerini kullandı.

Zhu, İsrail'e karşı geldikleri için af dileyerek, "Tanrım, bize İsrail'i nasıl seveceğimizi ve İsrail'i nasıl destekleyeceğimizi öğretmen için dua ediyorum." dedi.

İngiltere'den Clive Urquhart ve Jane Urquhart ise "Tanrım, İsrail'e sırtımızı döndüğümüz, Yahudi halkını savunmadığımız ve ülkemizin sokaklarında antisemitizmin başıboş gezinmesine izin verdiğimiz için bizi affet." ifadelerini kullandı.

İkili, İsrail'in yalnız kalması sebebiyle kilisenin de affedilmesi için dua ederken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ulus olarak bir kez daha İsrail'in ve Yahudi halkının yanında durup desteğimizi sunalım ve onlara dost olalım."

Güney Kore'den ismi açıklanmayan bir katılımcı ise, ağlayarak yaptığı açıklamada, "Tanrım, İsrail'e ve İsrail halkına karşı sözler söyleyen Kore ulusunu bağışla." diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntülere tepki gösterdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, İsrail'in dünyanın dört bir yanından getirttiği onlarca Hristiyan'ı parlamentosunda toplayarak, kendi ülkelerinin İsrail'e yeterince destek vermedikleri sebebiyle Tanrı'dan af dilemesini sağlamasını "çılgınca" olarak nitelendirdi.

Almanya'dan katılan Harald Eckert'in İsrail Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Holokost'a" atıfla "bir daha asla" (never again) ifadesini kullandığına dikkati çeken kullanıcılar, bölgede devasa insani krize ve yıkıma sebep olan İsrail politikalarına körü körüne destek verilmesini eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, hiçbir resmi diplomatik yetkisi veya devlet temsili bulunmayan yabancı sivil grupların, İsrail Parlamentosu çatısı altında "devletleri adına" af dilemesini diplomatik bir absürtlük olarak niteledi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırıma dikkati çeken kullanıcılar, işgal altındaki Filistin ve Lübnan topraklarında İsrail'in yasa dışı eylemlerine vurgu yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 932 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.