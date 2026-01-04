İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenleyen Haredilere tazyikli suyla müdahale etti

İsrail polisi, Batı Kudüs'te bir askere alma bürosu önünde Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencilerinin zorunlu askere alınmasına karşı gösteri düzenleyen Ultra-Ortodoks Yahudilere (Harediler), tazyikli suyla müdahalede bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, gösteride polis ile Harediler arasında arbede yaşandı.

Harediler, Batı Kudüs'teki bir askere alma bürosu önünde gerçekleştirdikleri gösteride, yolu araç geçişlerine kapatmaya çalıştı.

İsrail polisi göstericilere sert bir şekilde müdahale ederken tazyikli su kullandı. Gösteriye katılan bir Haredi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Tel Aviv yakınlarında toplanan Haredilerin, askere alınan İsraillilerin Tel Hasomer'deki ordu üssüne girişini engellemek için gösteri yaptığını aktardı.

İsrailli siyasilerin zorunlu askerlik tartışması

Hükümetten istifa eden Birleşik Tevrat Yahudiliği lideri Yitzhak Goldknopf, askerlik celbi gelmesine rağmen orduya katılmayan Yeşiva öğrencilerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını savunurken aynı partiden Moshe Gafni, Yeşiva öğrencilerini askerlikten muaf tutan yasanın tamamlanmaması halinde martta bütçeyi onaylamayacakları tehdidinde bulundu. Aynı tehdit, diğer bir Haredi parti olan Şas'tan da geldi.

İsrail basını, martta yapılacak oylamada bütçenin onaylanmamasının İsrail'de erken seçim anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan bakanlar kurulunda, zorunlu askerlik yasası nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin askerlik celbi gönderilen Yeşiva öğrencileriyle alakalı etkili bir politika oluşturulması gerektiği kararına rağmen hükümetin bu yönde bir adım atmadığı kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kabine toplantısı sonrasında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Goldknopf'un tavrını eleştirdi.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz 2025 itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.