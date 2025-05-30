İsrail'de Filistinli Yazar Velid Dakka'nın Eşi Gözaltına Alındı

İsrail polisinin, 7 Nisan'da Tel Aviv yakınlarındaki bir hapishanede ölen kanser hastası Filistinli yazar Velid Dakka'nın eşi Sena Dakka'yı işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı bildirildi.

Hamas'a bağlı Esirler Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Dakka'yı, Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesinde gözaltına aldığı ve bir sorgu merkezine götürdüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Söz konusu gözaltı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Dakka'nın sınır dışı edilmesini talep etmesinin ardından gerçekleşti.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde, "Ben-Gvir'in, bir gün içinde 4 kez İçişleri Bakanı Moşe Arbel'i arayarak, Dakka'nın acilen sınır dışı edilmesini istediği" belirtilmişti.

İsrail 28 Mayıs'ta, İsrail hapishanelerindeki 4 Arap'ın, tutuklu oldukları süre zarfında Filistin yönetiminden para aldıkları iddiasıyla vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmeleri için süreçleri başlatmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile FKÖ'ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden 7 Mayıs'ta yapılan ortak açıklamada, 1986'dan bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan kanser hastası 62 yaşındaki Velid Dakka'nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.