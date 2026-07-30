İsrail'de bir grup asker, komutanlarına tepki göstererek bulundukları üssü terk etti

İsrail'de Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinli esirlerin de tutulduğu Sde Teiman Askeri Üssü'nde bir grup asker komutanlarına "isyan ederek" üssü terk etti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Givati Tugayı'na bağlı Tzabar tabur komutanının üs içinde askerlerden katıldıkları çatışmalara ait bayrak, sembol gibi hatıraların bulunduğu köşeyi kaldırmalarını istediği, askerlerin de bu duruma isyan ederek tepki gösterdiği belirtildi.

Onlarca askerin, "bütün subaylar cehenneme" sloganları atarak Sde Teiman üssünü terk ettiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da kısa süre önce bir muharip tabura bağlı askerlerin tabur komutanının levhaların kaldırılması kararının ardından komutanlarından izin almadan üslerini terk etmeye başladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, topluca üssü terk eden askerlerin geri dönmesi için yerel saatle 16.00'ya kadar süre tanımıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan habere göre ise son günlerde Lübnan'dan dönen askerlerden, hayatını kaybeden askerlere ait hatıralar ile bayrakların bulunduğu hatıra köşesinin kaldırılması istendi.

Askerler, bu isteği protesto ederek silahlarını bıraktı. Haberde askerlerin üssü terk etmesi "isyan" şeklinde nitelendirildi.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Sde Teiman Üssü, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılara katılan Givati Tugayı'na bağlı Tzabar taburunun konuşlandığı üs olarak biliniyor.

Sde Teiman Üssü, Gazze'de alıkonulan Filistinlilere yönelik ciddi ihlallerle anılıyor hatta kötü şöhretli ABD hapishanesine atfen burası "İsrail'in Guantanamosu" şeklinde niteleniyor.

Kaynak: AA