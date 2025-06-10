İsrail'de Ateşkes ve Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme

İsrail'de Ateşkes ve Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Müzakerelerde Katar'ın arabuluculuk çabaları öne çıkıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde yaşanan "ilerleme" kapsamında İsrailli yetkililerle bir toplantı düzenledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, telefonda gerçekleştirilen toplantıda müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı aktarıldı.

Toplantıya, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinin bazı üyelerinin katıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın görüşmelerde yer alan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, müzakerelerde uzlaşmanın sağlanması için asıl çabayı Katar sarf ediyor.

Arabulucuların kalıcı ateşkesin sağlanmasına ilişkin garanti konusunda İsrail ile Hamas arasında uzlaşma sağlanmasına yönelik çaba sarf ettiği kaydedilen haberde, Katar'ın sunduğu teklifin ABD tarafından kabul görmesi durumunda İsrail'in de kabul edebileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün bir video mesaj yayınlayarak Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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