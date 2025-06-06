İsrail'de 50 Binden Fazla Haredi Öğrenci İçin Askerlik Emri

İsrail'de ordunun gelecek ay 50 binden fazla Ultra Ortadoks Yahudi (Haredi) Tevrat okulu (Yeşiva) öğrencisi için askere alım emri yayınlayacağı bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Yeşiva öğrencilerinin askere alınmasıyla ilgili olarak Başsavcı Gali Baharav-Miara başkanlığında İsrail ordusu yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Haberde, 1 Temmuz'da başlayacak 2025-2026 askerlik yılı için celplerin gelecek ay gönderileceği ve yoklama kaçaklarına karşı bir uygulama planı sunulacağı belirtildi.

Toplantı özetine göre, hükümetin, askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten 24 bine yakınına askerlik celbi gönderdiği, gelecek askerlik yılında da "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedildi.

Maariv gazetesinin haberine göre ise, gelecek ay 50 binden fazla Haredi erkek için askere alım emri çıkarılacağını söyleyen Miara, celplerin temmuzda gönderileceğini, askerlikten kaçanlara karşı bir uygulama planı sunacağını duyurdu.

Verilerin, İsrail ordusu yetkilileri tarafından başsavcıya sunulduğu toplantıda, ordu yetkililerinin tüm çabalara rağmen Yeşiva öğrencilerinin askere alınmasına ilişkin tatmin edici sonuçlara ulaşılamadığı yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Toplantıda, İsrail ordusunun asker ihtiyacı nedeniyle askere alma yükümlülüğünü herkese eşit olarak uygulama ve kaçaklara uygulanan yaptırımları artırmanın da ele alındığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortaklarının Yeşiva öğrencilerini askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının çıkmaması nedeniyle hükümeti devirmek için harekete geçtiği sırada söz konusu toplantıda alınan karar dikkati çekti.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.

Haredi partileri, bu kapsamda bir aydır meclis oylamalarını boykot ederek hükümetin karar almasının önüne geçiyor ve Netanyahu'yu sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

İsrail muhalefeti gelecek hafta mecliste güvenoylaması yapılması için bir tasarı sunmuş, başta Birleşik Tevrat Yahudiliği olmak üzere koalisyon ortağı Haredi partiler, meclisin feshi için sunulan tasarıyı destekleyeceklerini açıklamıştı.