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3 Arap Parti Seçim İttifakı Kurdu

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İsrail'deki Hadash, Taal ve Balad partileri, 27 Ekim seçimleri için ortak liste oluşturdu. Liderlik sıralaması belirlendi; sandalye dağılımı müzakereleri zorlu geçti. Anketler, Arap partilerinin 15 milletvekili çıkarabileceğini ve kilit rol oynayabileceğini gösteriyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin (1948 Arapları) oluşturduğu 3 Arap parti "Hadash, Taal ve Balad", 27 Ekim'de yapılacak seçimlere ortak listeyle girme kararı aldı.

Hadash, Taal ve Balad partileri, sandalye dağılımındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süren müzakerelerin ardından seçimlerde ittifak yapacaklarını duyurdu.

Varılan mutabakata göre, Arap ve Yahudilerden oluşan komünist parti Hadash lideri eski milletvekili Yusuf Cabarin, aday listesinin en başında yer alırken; onu, ılımlı Arap milliyetçi Taal Partisi Başkanı Ahmed Tıybi ve Filistin milliyetçi partisi Balad'dan Sami Ebu Şehade izleyecek.

Partilerin, ortak aday listesi konusunda yürüttüğü uzun müzakerelerde en büyük engel sandalye dağılımıydı.

Mayıs ayı sonlarında 3 parti, ortak bir aday listesi oluşturmak için çalışacaklarını açıklamış ve Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'ni (RAAM) kendilerine katılmaya çağırmıştı.

İsrail'de anketlere göre Arap partilerinin 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 15 milletvekiline sahip olacağı ve gelecek hükümetin kurulmasında kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

Kaynak: AA
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