İsrail'de 21. "Çince Köprüsü" Dil Yarışması Düzenlendi - Haberler

KUDÜS, 3 Haziran (Xinhua) -- İsrailli üniversite öğrencileri için 21'inci "Çince Köprüsü" Çince yeterlilik yarışması Perşembe günü Kudüs İbrani Üniversitesi'nde düzenlendi. Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana düzenlenen ilk yüz yüze yarışmaya üç üniversiteden dört yarışmacı katıldı. "Tek Dünya Tek Aile" temalı final üç bölümden oluşuyordu: Açılış konuşması, bilgi yarışması ve yetenek gösterisi. İbrani Üniversitesi'nden Yonatan Brusser yarışmanın birincisi olurken, Çin'in Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi'nin (UIBE) bir yurtdışı kampüsü olan UIBE- İsrail'den Eyal Eliezer ikinci oldu. Çin'in İsrail Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dai Yuming, "Çince Köprüsü" yarışmasının son yıllarda Çin-İsrail dostluğunu ve karşılıklı anlayışı teşvik ettiğini söyledi.

Bu yıl Çin ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünün kutlandığını kaydeden Dai, daha fazla İsrailli gencin Çince öğrenerek ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu söyledi. İbrani Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nün Çinli direktörü Han Xi, Xinhua'ya Konfüçyüs Enstitüsü'nün kültürel değişim için bir platform sağladığını ve "Çin Köprüsü" yarışmasına ve diğer etkinliklere ev sahipliği yaparak Çince öğrenmeyi teşvik ettiğini söyledi.

Xinhua / Güncel