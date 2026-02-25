Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Etiyopya Devlet Başkanı Selassie ile Addis Ababa'da görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Devlet Başkanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Devlet Başkanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.

İsrail basınının İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Herzog, Addis Ababa'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Selassie tarafından resmi törenle karşılandı.

Selassie ile ikili görüşmelerde bulunan Herzog, Afrika kıtasına üç ziyaret gerçekleştirdiğini, Etiyopya'nın, ziyaret ettiği dördüncü Afrika ülkesi olduğunu söyledi.

Herzog, iki halk arasındaki ilişkilerin tarih sayfalarında derin şekilde yer aldığını belirterek "Her iki ulusun hikayesinin merkezinde, ortak bir nokta yatıyor. O da el ele verme, ruhani ve maddi kaynakları birleştirme, yenilik yapma, gelişme ve herkesin yararına büyüme yeteneğidir." dedi.

İsrail'in sosyal dokusunun, ülkedeki Etiyopyalı Yahudi topluluklar tarafından getirilen Etiyopya mirasıyla büyük ölçüde zenginleştiğini söyleyen Herzog, "İsrail Devleti Cumhurbaşkanı olarak bu değerli topluluklara derin minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Herzog'un, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de bir araya geleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
