Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog siyasi liderlere erken seçimden kaçınma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, siyasi parti liderlerine koalisyon görüşmelerinde yapıcı olmaları ve erken seçimden kaçınmak için gerekeni yapmaları çağrısında bulundu. Herzog, resmi sonuçları gelecek hafta alıp Meclise giren partilerle istişareyi başlatacağını söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, siyasi liderlere koalisyon görüşmelerinde yapıcı bir tutum takınmaları ve erken seçimden kaçınmak için ne gerekiyorsa yapmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Herzog, dün yapılan parlamento seçimleri sonrası ilk açıklamasında, koalisyon görüşmeleri gerçekleştirecek liderlerin masaya açık bir zihinle oturmasını beklediğini belirtti.

Herzog, "Seçimlerden önce de söylediğim gibi özellikle dünkü sonuçların ardından, ülkemizi yeni bir seçime götürmekten kaçınmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Resmi seçim sonuçlarını gelecek hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'den teslim alacağını ve ardından Meclise giren siyasi partilerin liderleriyle istişare sürecini başlatacağını aktaran Herzog, "Her siyasi gruptan görüş alacağız, sorular sorup değerlendirmelerde bulunacağız." dedi.

Sandık başlarındaki tabloyu oldukça etkileyici bulduğunu ve uzun zaman sonra ilk kez son derece yüksek katılımlı bir seçim gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail seçimlerinde "çift zarf" oyları hariç sandıkların hepsinin sayımı tamamlandı

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinde asker, diplomat, mahkum gibi kendi sandığında oy kullanamayan seçmenlerin "çift zarf" olarak isimlendirilen oyları hariç sandıkların hepsinin sayımı tamamlandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun paylaştığı bilgiye göre, "çift zarf" hariç sayılan tüm sandıklarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor.

Tüm sayımın böyle sonuçlanması durumunda, hem Eisenkot hem Netanyahu blokları 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamıyor.

Hükümet nasıl kurulacak?

İsrail'de sandıkların kapanmasıyla birlikte gözler, 120 sandalyeli parlamentoya girmeye hak kazanan partilerin koalisyon senaryolarına ve pazarlıklarına çevrildi.

Barajı aşan partilerin oy oranlarına göre sandalye dağılımı kesin olarak netleştikten sonra resmi süreç işlemeye başlayacak.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Meclise giren tüm parti temsilcileriyle görüşerek başbakan adayı önerilerini toplayacak.

Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini en çok oyu alan partiye vermek zorunda olmamakla birlikte 61 milletvekilinin desteğini alma ihtimali en yüksek olan lideri görevlendirecek.

Hükümet kurmak için görevlendirilen isim, sert geçmesi beklenen koalisyon pazarlıkları için 28 günlük bir süreye sahip olacak ve ihtiyaç halinde bu süreye 14 gün daha eklenebilecek.

Cumhurbaşkanının görevlendirdiği isim hükümeti kuramazsa, cumhurbaşkanı yeniden istişare yaparak Meclis içinde başka bir isme hükümet kurması için görev verebilir.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen kişinin 28 gün içinde koalisyon oluşturması gerekiyor. Bu sürede hükümet kurulamazsa İsrail Meclisinden başka bir ismin 61 milletvekilinin desteğini alabilmesi için 21 günlük süre tanınıyor.

Gerekli desteği sağlayan kişinin 14 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu sürecin de sonuçsuz kalması halinde Meclis feshediliyor ve ülkenin 3 ay içinde yeniden seçime gitmesi gerekiyor.

Tüm bu senaryoda, ülkedeki mevcut Başbakan geçici de olsa görevine devam ediyor. Bu durumda Netanyahu, seçimleri kazanamasa da muhalefetin hükümeti kurmakta başarısız olması halinde azami sürer olan 6 ay daha geçici başbakanlık görevinde kalabilir.

Bugüne kadar hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlayamadığı İsrail'de koalisyon protokollerinin tamamlanması kritik önem taşıyor.

Tarafların uzlaşması durumunda kurulan kabine Meclisten güvenoyu alarak resmen göreve başlayacak, koalisyon pazarlıklarının akamete uğraması durumunda ise ülke yeniden erken seçime gidecek.

Kaynak: AA
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı

Bu kez bakanlık devreye girdi! İstanbul dahil 29 il için kritik uyarı
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Sivas'ta aracı bozulan Alman gezgini 11 gün evlerinde ağırladılar! Vedada gözyaşlarına hakim olamadı

Aracı yolda kaldı, kapısını açan aile onu 11 gün bırakmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! Çıkanlar şaşkına çevrildi
Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'la buluştu
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu

Netanyahu yıkıldı! Dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş

Seçimde büyük sürpriz! Oyların büyük bölümü sayıldı, tablo değişti
Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama

4 işçinin can verdiği faciada tutuklamalar var