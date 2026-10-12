Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Pillay'ın Nobel'inin 'alaycı karar' olduğunu iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a 2026 Nobel Barış Ödülü verilmesinin 'alaycı bir karar' olduğunu iddia etti. Herzog, İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarının 'soykırım' olmadığını savunarak Pillay'ın görüşlerine karşı çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a Nobel Barış Ödülü verilmesinin "alaycı bir karar" olduğunu iddia etti.

İsrail merkezli Arutz Sheva gazetesinin haberine göre, Herzog, İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarının "soykırım" olmadığını savundu.

Pillay'ın, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini savunduğuna işaret eden Herzog, "barış ve uluslararası hukuku teşvik etme çabaları" nedeniyle Güney Afrikalı hukukçuya Nobel Barış Ödülü verilmesinin "Nobel Komitesi'nin alaycı bir kararı" olduğu iddiasında bulundu.

Nobel Barış Ödülü sahibi Pillay kimdir?

2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Pillay'a verilmişti.

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Pillay, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Kasım 2025'e kadar başkanlığını yürütmüş, komisyonun ucu açık görev süresine yönelik ABD ve Avrupa'nın eleştirilerine ise "İsrail işgalinin de bir bitiş tarihi yok." yanıtını vermişti.

Eylül 2025'te komisyonun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varmasının ardından Pillay, The New York Times'ta kaleme aldığı makalede küresel topluma silah satışını kesmesi, insani yardımı engelsiz sağlaması ve diplomasiyi devreye sokarak soykırımı önlemesi çağrısında bulunmuştu.

Pillay, güncel olarak Myanmar'ın soykırımla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargıç olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

"Bu ülkede Ermeni'ye yer var da, İslam'ın niye yeri yok?"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da okula alınmayan başörtülü öğrenci: Ayıp olsun size

Ne oldu sana Aliyev? Başörtülü öğrencinin tepkisi büyük ses getirdi
Toroslar'da üretilen keçiboynuzu pekmezine yoğun talep

1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
İBB davasında dikkat çeken itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı

İBB davasında olay itiraf: Önce ağaçlar geldi, sonra ihale yapıldı
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kartla otomatik ödeme yapanlar yandı!
Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı

Ünlü komedyen uyardı: Güvenlik birimlerine bildirin
Kocaeli'de eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli yakalandı

Eski eşini bıçaklayıp kaçtı! Saklandığı yerde yakalandı
Silopi Belediye Meclisi'ndeki kavga cep telefonu kamerasında

Boks ringi değil, belediye meclisi! Tekme tokat birbirlerine girdiler