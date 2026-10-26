İsrail cezaevlerinde en az 90 Filistinli kadın esire uyuz tedavisi engelleniyor

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İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadınlar arasında uyuz salgınının yayıldığı; tıbbi tedavi ile temel hijyen malzemelerine erişimlerinin engellendiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Damir İnsan Hakları Vakfı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 26 Ekim Filistin Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı ortak açıklamada İsrail hapishanelerindeki kadın esirlerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail hapishaneleri ve sorgu merkezlerinde en az 90 Filistinli kadın esirin bulunduğu, bunlardan 22'sinin İsrail'in Filistinlileri herhangi bir suçlama yöneltmeden veya yargılamadan alıkoymasına imkan veren "idari tutukluluk" kapsamında tutulduğu kaydedildi.

Filistinli kadın esirlerin, örgütlü ve sistematik şekilde gerçekleştirilen ihlallerle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla ağırlaşan hapishane koşulları

Ayrıca İsrail'in 2023'te Gazze Şeridi'ne ağır saldırılar başlatmasından bu yana İsrail hapishanelerindeki esirleri hedef alan uygulamaların arttığı bildirildi.

Kadın esirlere yönelik ihlallerin onları özgürlüklerinden mahrum bırakmakla sınırlı kalmadığı???????; esirlerin ayrıca haklarından yoksun bırakıldığı, işkence gördüğü, aşağılandığı belirtilerek, bu ihlallerin insani yaşam koşullarını ortadan kaldırdığı ve insan onurunu zedelediği ifade edildi.

Filistinli kadın esirlerin belgelenen ifadelerine göre, hapishanelerdeki ihlaller kapsamında fiziksel ve psikolojik işkence yapıldığı, aç bırakıldığı ve tedaviye erişimin engellendiği aktarıldı.

Ayrıca bazı kadın gardiyanlar tarafından gerçekleştirildiği belgelenen çıplak arama ve taciz gibi saldırıların yanı sıra tecavüz tehdidi ve insan onurunu zedeleyen hakaretlere maruz kalındığı belirtildi.

Uyuz hastalığı yayılıyor

Hapishanelerde Filistinli kadın esirlerin maruz kaldığı koşulların, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana??????? köklü biçimde değiştiği; ihlallerin arttığı ve kötü muamele yöntemlerinin tırmandığı kaydedildi.

Filistinli kadınların hijyen malzemelerinden ve gerekli tedavilerden mahrum bırakıldığı hapishanelerde uyuz hastalığının yayıldığı vurgulandı.

Ağır tutukluluk koşulları, elverişsiz çevre şartları ve kişisel hijyen malzemeleri ile tedaviye erişimin engellenmesi nedeniyle kadın tutuklular arasında uyuz hastalığının yayılmasının kaşıntı, ağrı, uyku ve hareket bozukluklarına yol açtığı ifade edildi. Bazı kadın tutukluların uzuvlarında kasılmalar yaşadığı aktarıldı.

Ortak açıklamayı yapan kurumlar, İsrail cezaevi yönetimini "hastalığın yayıldığını inkar etmek ve gerekli tedaviyi sağlamayı reddetmekle" suçladı.

İnsan hakları kuruluşlarının Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 810'dan fazla Filistinli kadının gözaltına alındığını belgelediği aktarılırken Gazze Şeridi'nde alıkonulan kadınların sayısına ilişkin kesin verilerin bulunmadığı kaydedildi.

Gözaltına alınan son kişinin, bugün El Halil'de alıkonulan Merah ez-Zeakik adlı genç kadın olduğu kaydedilirken, Gazze Şeridi'nden gözaltına alınan kadınların sayısına ilişkin kesin verilerin bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA