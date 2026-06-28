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Filistinli gencin ölümü 1.5 yıl sonra bildirildi

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Akaba beldesinden Filistinli Mecdi Ebu Arra'nın hayatını kaybettiğini, akıbeti hakkında yaklaşık 1 buçuk yıl süren gizlilik ve oyalama sürecinin ardından ailesine iletti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Akaba beldesinden Filistinli Mecdi Ebu Arra'nın hayatını kaybettiğini, akıbeti hakkında yaklaşık 1 buçuk yıl süren gizlilik ve oyalama sürecinin ardından ailesine iletti.

Hayatını kaybeden gencin babası Nur Ebu Arra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin, oğullarının akıbetini takip etmesi için vekalet verdiği İsrailli bir insan hakları merkezinden telefon aldığını ve bu görüşmede İsrail makamlarının gencin öldüğünü doğruladığının kendilerine bildirildiğini söyledi.

Baba Ebu Arra, İsrailli insan hakları örgütlerinden HaMoked'e ilişkin, "İsrail yargısı nezdinde birkaç ay süren yasal işlemlerin ardından (HaMoked) oğlumuz Mecdi'nin öldürüldüğünü bize bildirdi." ifadesini kullandı.

Ailenin davayı takip etmesi için HaMoked merkezini vekil tayin ettiğini belirten Ebu Arra, merkezin aile adına İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe verdiğini ve oğullarının ölümünü bu şekilde öğrendiğini aktardı.

Ebu Arra, son olarak 3 Aralık 2024'te görülen oğullarının tam olarak hangi tarihte öldürüldüğünü ailenin hala bilmediğini, yaralı olarak gözaltına alındığına dair çelişkili rivayetler bulunduğunu, ancak resmi bir doğrulama yapılmadığını kaydetti.

İsrail'in kendilerini 1 buçuk yıldır bilgilendirmediğini vurgulayan Ebu Arra, "Bu süre zarfında onun akıbetini bilmiyorduk. Gözaltında mı, yaralı mı yoksa şehit mi olduğunu öğrenmek için ilgili tüm Filistinli ve İsrailli taraflarla iletişime geçtik. Ancak İsrail ordusu reddediyordu." diye konuştu.

Filistin basını ise Mecdi Ebu Arra'nın 3 Aralık 2024'te İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
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