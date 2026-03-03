Haberler

İsrail Beyrut'a Hava Saldırısı Başlattı

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut ve Tahran'daki askeri hedeflere eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılara ilişkin detaylar Lübnan haber ajansları tarafından aktarıldı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Beyrut ve Tahran'a eş zamanlı saldırılar başlattığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran ve Beyrut'ta askeri hedeflere eşzamanlı saldırılar düzenliyor" ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberlerde de Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi, Al Hadat bölgesi ve Deir Mimas'a saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Hizbullah'ın açıklamasına yer verilen NNA'daki bir başka haberde ise Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde yer alan Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarına yönelik saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
