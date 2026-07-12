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İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede gözaltı sayısı 24 bine ulaştı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Tulkerim kentindeki beldelerdeki baskınlarda bir baba ve oğulun bulunduğu 9 Filistinli gözaltına alındı.

Nablus'ta ise 1 baba ile 2 oğlunun yanı sıra 6 Filistinli evlerine düzenlenen baskınlar sonrasında alıkonuldu.

İsrail güçleri, El Halil kentinde aralarında bir baba ile oğlunun yer aldığı 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, 1 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 13 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
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