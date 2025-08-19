İsrail, Batı Şeria'da Yeni Gayrimeşru Yerleşim Yeri İnşa Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında yeni bir gayrimeşru yerleşim yeri inşa ettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli siviller, Nablus'un güneyindeki Akraba beldesine ait araziler üzerinde gayrimeşru yeni bir yerleşim yeri inşa etti.

İsrailli sivil işgalciler, beldenin girişi karşısındaki Karkafa Dağı'na çadırlar kurup karavanlar yerleştirdi ve İsrail bayrakları astı.

Nablus'un kuzeyinde ise İsrailliler, Sebastia beldesindeki arkeolojik alana, İsrail ordusunun desteğinde baskın düzenlerken alan ve oraya çıkan yollar Filistinlilere kapatıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli ve oğlunun El-Halil kentinin doğusunda yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu.

Filistinlilerin Kiryat Arba yerleşiminin yakınındaki Jales bölgesindeki tarım arazilerini kontrol ederken saldırıya uğradığı ve baş, uzuvlar ile göğüslerinden yaralandığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi raporuna göre, toprakları gasbeden İsrailliler, temmuzda Batı Şeria'da 466 saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 50 aileden oluşan iki Bedevi topluluğu bulundukları yerden zorla göç ettirildi. Ayrıca 15 yeni kaçak yerleşim noktasının kurulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gazze'deki soykırım saldırılarıyla eşzamanlı olarak, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kudüs dahil, Batı Şeria'da, en az 1015 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazlasını da gözaltına aldı.