İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı el-Hıdır beldesinde Filistinlilere ait evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin El-Hıdır beldesinin güneyindeki Umm Rukbe bölgesini baskın düzenleyerek kuşatma altına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Filistinli Muhammed Ali Selim Musa'ya ait, yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki tek katlı ve meskun evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

Haberde, Umm Rukbe bölgesinin uzun süredir İsrail'in yıkım, yapılaşmayı durdurma ve yıkım tebligatları gibi uygulamalarına maruz kaldığı vurgulandı.

Filistinli yetkililer, söz konusu uygulamaların bölge sakinleri üzerindeki baskıyı artırmayı, topraklarından uzaklaştırmayı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerinin önünü açmayı amaçladığını belirtiyor.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.