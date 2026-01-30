Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da tarım arazilerine kimyasal maddelerle zarar verdi

İsrailli saldırganlar, El Halil kentindeki Filistinlilere ait tarım arazilerine kimyasal maddelerle zarar verdi. Yüzlerce dönüm arazi tahrip olurken, Nablus'ta da Filistinlilerin evlerine silahlı saldırılar gerçekleştirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait tarım arazilerine kimyasal maddelerle zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in Yata bölgesinde buğday ve arpa ekili tarım arazilerini kimyasal maddelerle tahrip etti.

Haberde, İsrailli saldırganların Filistinli Ali Muhammed Şenaran'a ait 8 dönümden fazla araziye kimyasal maddeler attığı, buğday ve arpa ekili alanların tamamen telef olduğu belirtildi.

Filistinlilere ait evler, silahla tarandı

Öte yandan silahlı İsraillilerin, Nablus'un Ras el-Ayn bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı belirtildi.

Ras el-Ayn'da Filistinlilere ait evlerin silahla tarandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
