İsrail, Batı Şeria'da el koyduğu ABD vatandaşı Filistinli doktora ait evi Washington'un baskısıyla boşalttı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da el koyduğu ABD vatandaşı Filistinli bir doktora ait evi, Washington yönetiminden gelen sert tepki ve diplomatik baskılar üzerine tahliye etmek zorunda kaldı.

İsrail devlet televizyonunda yer alan habere göre İsrail ordusu, "askeri bölge" ilan etme gerekçesiyle dün Ramallah'a bağlı Turmusaya beldesine baskın düzenledi ve Filistinli bir doktor ile ailesini zorla evinden çıkardı.

Tahliyenin ardından aile fertlerinin tamamının ABD vatandaşı olduğunun anlaşılması üzerine ABD Büyükelçiliği olaya tepki gösterdi.

ABD diplomatik misyonunun İsrail makamlarına uyguladığı yoğun baskı neticesinde, İsrail askerleri el koydukları konutu tamamen boşaltarak aileye teslim etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Büyükelçiliği, "ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına en üst düzeyde önem vermektedir" ifadelerine yer verdi.

Batı Şeria'da yıkım ve işgal politikası derinleşiyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail güçleri son olarak dün işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tarım tesisini yıkmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA