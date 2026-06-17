İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini daha yıktı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde bir Filistinlinin evini daha yıktığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri çok sayıda yıkım aracı eşliğinde Mesafir Yatta'nın doğusunda bulunan Erfaiyye ile Deyrat arasında yer alan Baruk bölgesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, buldozerlerle Hamza Kamil Addara isimli Filistinlinin evini yıktı.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.