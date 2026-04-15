İsrailliler, Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimi yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan bir Filistinlinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşimi yakınında, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Revava Yahudi yerleşimi yakınlarına asker sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinlinin vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi de bölgedeki bir tarım alanında Arapça konuşmaya çalışan bir kişinin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından vurulduğunu aktardı.

Filistinlinin sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
