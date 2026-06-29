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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yıl başından bu yana 65 lise öğrencisini gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 65 lise öğrencisini gözaltına aldığı, lise bitirme sınavları döneminde alıkonulan 4 öğrencinin mezuniyetinin engellendiği ve Filistinli öğrencilerin sistematik olarak hedef alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 65 lise öğrencisini gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli öğrencilere ilişkin bilgi verildi.

Gözaltına alınanlar arasında lise bitirme sınavlarının başlamasından bu yana alıkonulan 4 öğrencinin de bulunduğu ve bu öğrencilerden biri hakkında 6 aylık idari gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Lise bitirme sınavları döneminde gözaltına alınan 4 öğrencinin mezun olmalarının engellendiği vurgulandı.

Öğrencilerden birinin idari gözaltına sevk edildiği, bir diğerinin ise gözaltına alınmadan önce yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail'in farklı eğitim kademelerindeki Filistinli öğrencileri sistematik olarak hedef aldığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, "İşgalci İsrail makamları, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, on binlerce Filistinliyi hedef alan geniş çaplı operasyonlar kapsamında öğrencilere yönelik gözaltıları artırdı. Lise son sınıf öğrencilerinin eğitim sürecini, eziyet ve sınavlardan mahrum bırakma aşamasına dönüştürdü." denildi.

İsrail hapishanelerinde aralarında çocukların ve öğrencilerin de bulunduğu esirlere yönelik işkence, aşağılama ve eziyet politikaları uyguladığı bilgisine yer verilen açıklamada, uluslararası insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletlere "Filistinli öğrencilerin hedef alınmasını durdurmak, eğitim haklarını güvence altına almak ve onları ihlallerden korumak için acilen müdahale etme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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