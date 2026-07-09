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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir binayı yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 3 aileye ait binayı sabah erken saatlerde buldozerlerle yıktı. Yıkım, uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirilirken, 2025'te 1700'den fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 3 aileye ait binayı yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait buldozerler, sabahın erken saatlerinde El Halil kentinin doğusundaki Yatta beldesine bağlı İrfaiyye bölgesine baskın düzenledi.

Buldozerlerin Filistinli 15 kişilik 3 ailenin barındığı evi yıktığı belirtildi.

İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımlar, 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre ancak zorunlu askeri gerekçelerle mümkün olduğundan, uluslararası insancıl hukuka aykırılık teşkil ediyor.

Yıkımlar, Filistinli ailelerin yerinden edilmesine ve tarım ile hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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