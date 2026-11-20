Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki saldırısında Filistinli yaşlı bir şahıs başından yaralandı.

Filistin medyasında yer alan haberde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytüllahim'in El-Minya beldesinde bir Filistinliye saldırdığı kaydedildi.

Saldırıda Filistinlinin başından yaralandığı aktarılırken, yaralanan yaşlı adamın ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Diğer yandan, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, gözaltıların Kalkilya, Tubas, Tulkerim, Nablus, El Halil ve Cenin kentlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre askerler, Kalkilya kentinde 5, Tammun beldesinde 2, Tubas kentinde 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim'in doğusundaki İktaba'da 3 genç, Nablus'un güneyindeki Kefr Kalil'de 2 Filistinli gözaltına alınırken El Halil'de de 2 kişi evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Yabed beldesinde ise daha önce serbest bırakılan bir Filistinliyi, tahliyesinden 2 gün sonra yeniden gözaltına aldı.

Bu kişinin İsrail hapishanelerinde 37 ay kaldığı bildirildi.

Esirler Medya Ofisinin açıklamasında, gözaltıların Filistinlileri hedef alan "sistematik politikanın" parçası olduğu belirtildi.

Öte yandan, görgü tanıklarının ve mağdurların AA'ya verdiği bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesiminde, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Felah köyü sakinlerine saldırdı.

İsrail askerlerinin çiftçilerin zeytin hasadı için arazilerine ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA