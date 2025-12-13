Haberler

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü

Güncelleme:
Filistin Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre, İsrail'in 4-11 Aralık tarihleri arasında Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 1608 zeytin ağacı kökünden söküldü. Saldırılar, Filistinli çiftçilere yönelik artan saldırıların bir parçası olarak kaydedildi ve zararın yaklaşık 1 milyon 335 bin dolar olduğu bildirildi.

Filistin Tarım Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarında önemli bir artış olduğu belirtildi.

Raporda, İsrail'in söz konusu süre içinde düzenlediği saldırıların arasında "arazileri buldozerlerle tahrip etme, ağaçları kökünden sökme, yüzlerce metre sulama ağını tahrip etme, tarım ekipmanlarını çalma ve zeytin hasat mevsiminde araziye erişimi engellemenin yer aldığı" ifade edildi.

Bakanlığın raporunda, aynı dönemde İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yüzlerce ağıl ve çadırın yıkılması ve onlarca dönüm tarım arazisinin kamulaştırılması için tebligat dağıttığı belirtildi.

Saldırıların, tarım arazileri ve meyve ağaçlarına odaklandığı ve bunun giderek tırmanan yerleşim politikasını yansıttığı aktarılan raporda, zararın tahmini değerinin yaklaşık 1 milyon 335 bin dolar olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca devam eden ihlallerin, Filistin gıda güvenliğini tehdit ettiği, toprak ele geçirmek amacıyla özellikle zeytin sektörünü hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
