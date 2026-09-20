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İsrail Batı Şeria baskınlarında kadın ve 3 çocuk dahil 37 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria baskınlarında bir kadın ve 3 çocuğunun da aralarında olduğu 37 Filistinliyi gözaltına aldı. Esirler Medya Ofisine göre, el-Muğayyir köyünde en az 28 kişi gözaltına alındı, bazı evlerde para ve altın takılar çalındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadın ve 3 çocuğunun da bulunduğu 37 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinin Kefr Sülüs beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, dün gözaltına alınan Cemal Şevahine'nin evini basarak eşi ile Ahmed, Usame ve Ömer adlı 3 oğlunu ve beldeden bir başka genci gözaltına aldı.

Açıklamada, baskınlar sırasında bazı evlerin arandığı, eşyaların dağıtıldığı, para ve altın takıların çalındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ın doğusunda yer alan el-Muğayyir köyüne de baskın düzenlediği ve köyün tek ana girişini kapattığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri köyde en az 28 Filistinliyi gözaltına aldı. Çok sayıda eve baskın düzenleyen askerler, eşyaları dağıttı ve on binlerce şekel değerinde para ile altın takılara el koydu.

Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Asira el-Kıbliye köyünde de evlerine baskın düzenlenen 2 genç gözaltına alındı.

Açıklamada, Tubas'ın kuzeyindeki Akaba beldesinde evine baskın düzenlenen eski bir tutuklunun ve Cenin'in güneyindeki Sanur beldesinden bir başka gencin de gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da sık sık baskınlar düzenliyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının tahminlerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 350 Filistinli tutuklu bulunuyor. Bunların 350'si çocuk, 90'ı ise kadın. Tutukluların ağır gözaltı ve tutukluluk koşullarına maruz kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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