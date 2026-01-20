Haberler

İsrail Başsavcısı, aşırı sağcı hükümetin İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararının yasa dışı olduğunu duyurdu

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin Ordu Radyosu'nu kapatma kararının yasa dışı olduğunu belirterek, bu adımın basın özgürlüğünü kısıtlama amacı taşıdığını vurguladı. Hükümetin eleştirilerine rağmen alınan bu karar, muhalefet tarafından ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin "basını susturmaya çalıştığı" yönündeki eleştirilere rağmen İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararı almasının yasa dışı olduğunu duyurdu.

İsrail Başsavcısı Baharav-Miara, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sağcı hükümetin 22 Aralık'ta İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararı almasının yasa dışı olduğunu ve kararın basını susturmayı amaçladığını vurguladı.

Baharav-Miara, "hukuken biz dizi ciddi kusuru ihtiva eden kararın, İsrail'de basın özgürlüğünü kısıtlama ve medya kuruluşlarını yatıştırmak amaçlı aceleyle alınmış bir dizi önlemden biri" olduğunu belirtti.

İsrail kabinesi, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basını susturmaya çalıştığı" yönündeki eleştirilere rağmen, Ordu Radyosunun 1 Mart 2026'ya kadar kapatılması kararını geçen ay oy birliğiyle onaylamıştı.

İsrail muhalefeti ise kapatma kararının yapılması beklenen seçimler öncesi aşırı sağcı hükümetin ülkede ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma girişimi olduğunu savunuyor.

Savunma Bakanı Katz, İsrail askerleri ve onların aileleri için kurulan bu radyonun, orduyu ve askerlerini hedef alan birçok görüşün dile getirildiği bir platform haline geldiğini ileri sürmüştü.

Katz ayrıca, İsrail ordusunun, radyonun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu iddia etmişti.

