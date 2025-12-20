Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Güncelleme:
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Açıklamalara göre, 22 yaşındaki Ahmed Said Zuyud ve 16 yaşındaki Reyyan Muhammed Abdulkadir Ebu Mualla, askerlerin açtığı ateşle yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde farklı noktalara düzenlediği baskınlarda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye ve güneyindeki Kabatiye kasabalarına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Es-Sile el-Harisiyye'de askerlerin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır şekilde yaralanan 22 yaşındaki Ahmed Said Zuyud tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kabatiye kasabasında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Reyyan Muhammed Abdulkadir Ebu Mualla hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, hayatını kaybeden çocuğun cenazesine de el koydu.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
