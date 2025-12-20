İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde farklı noktalara düzenlediği baskınlarda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye ve güneyindeki Kabatiye kasabalarına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Es-Sile el-Harisiyye'de askerlerin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır şekilde yaralanan 22 yaşındaki Ahmed Said Zuyud tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kabatiye kasabasında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Reyyan Muhammed Abdulkadir Ebu Mualla hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, hayatını kaybeden çocuğun cenazesine de el koydu.