Haberler

İsrail ordusu Erez Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanıyor iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun ABD baskısıyla Erez Sınır Kapısı'nı eylül başında açmaya hazırlandığını öne sürdü. Netanyahu ve Savunma Bakanı bu iddiaları yalanladı, kapının açılması için talimat olmadığını açıkladı.

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yalanlamasına rağmen Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı eylül başında açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin Erez Sınır Kapısının açılması yönünde yaptığı büyük baskının ardından İsrail ordusunun kapıyı açmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onay vermesiyle gerçekleşen hazırlıkların, orduya bağlı Güney Komutanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın, güneydeki Kiryat Gat kentindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin gözetimi altında, sınır kapısı çevresinde yapacağı altyapı geliştirme ve yol yapım çalışmalarını içerdiği aktarıldı.

Söz konusu haber, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Erez Sınır Kapısının Gazze'ye mal girişi için yeniden açılacağı yönündeki iddiaları yalanlamalarından birkaç saat sonra yayımlandı.

Netanyahu ile Katz daha önce yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Erez Sınır Kapısının açılması yönünde hiçbir talimat yok." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki politikası nettir ve değişmemiştir. Hamas ve tüm Gazze silahsızlandırılmadan yeniden imar olmayacak." denilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda da "Gazze'ye insani malzeme girişinin artırılması için Batı'dan gelen baskı sonrasında Erez Sınır Kapısının 1 Eylül'de açılmasının beklendiği" öne sürülmüştü.

İsrail insan geçişi için kullanılan Erez Sınır Kapısı'nı 7 Ekim 2023'te kapatmıştı.

Halihazırda Gazze'ye yardımlar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yapılıyor.

Kaynak: AA
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti

Dünya yıldızlarını getiren Süper Lig devinde istifa şoku
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

Yeniden Kadıköy'e dönüyor!
Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

Bu çocuğu kim durduracak? Milli takımımıza golcü gibi golcü!
Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Sağlık kontrollerinden geçiyor! Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Sağlık kontrollerinden geçiyor! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok

Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Trabzonspor çok farklı kaybetti