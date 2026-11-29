Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasının görüşüleceği İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesinde Gazze Barış Kurulu'nun, Tel Aviv yönetiminden Gazze Şeridi'ndeki suikastları iki hafta süreyle durdurmasını istediğini yazdı.

Israel Hayom gazetesinin ismini açıklamadığı Barış Kurulu yetkililerine dayandırdığı haberinde, "İsrail, Hamas'ın önde gelen isimlerini öldürmeye devam ettiği sürece Hamas'tan silahsızlanma sürecini ilerletmesini istemek zor olacaktır." ifadesine yer verildi.

Haberde, Barış Kurulu'nun İsrail yönetiminden Gazze Şeridi'ndeki suikastlara iki hafta ara vermesini talep ettiği belirtildi.

Barış Kurulu'nun, Hamas'ın silahsızlandırılması yönünde ilerleme sağlanmasıyla eş zamanlı olarak Gazze'nin yeniden imar çalışmalarının başlatılmasını istediği, Tel Aviv yönetiminin ise imar çalışmalarının başlaması için Hamas'ın silah bırakması şartında ısrar ettiği aktarıldı.

Haberde, ABD yönetiminden üst düzey yetkililerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in karar almakta gecikmesinin barış planının uygulanmasını aksattığını ve Barış Kurulu'nun görevlerini yerine getirmesini engellediğini" ilettiği kaydedildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze planını görüşecek

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin bugün Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de konuşlanma hazırlıklarını sürdürmesi için gerekli izinlerin verilmesini, binlerce Filistinli polisin eğitim almak üzere Mısır'a gitmesine ve yeniden imar çalışmalarının başlaması için Gazze'ye ağır iş makinelerinin girişine izin verilmesini görüşeceği belirtildi.

Israel Hayom'a konuşan Barış Kurulu yetkilisi, kurulun görev süresinin bir yıl sonra sona ereceğini belirterek, barış planının uygulanmasındaki aksaklıkların, kayda değer bir ilerleme sağlanamadan ABD Kongresinden kurulun görev süresinin uzatılmasının istenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkili, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un planın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail'in kurulun Gazze'deki çalışmalarına yönelik tutumunu açıklamak üzere 30 Kasım'da basın toplantısı düzenlemeyi planladığını kaydetti.

Gazze'yi yönetecek Filistinli teknokratlar komitesi

Hamas, dün yaptığı açıklamada, Ali Şaas başkanlığındaki Filistinli teknokratlar komitesinin aylardır Kahire'de bulunmasına rağmen Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e geri adım attıramayan Barış Kurulu'nu "aciz kalmakla" eleştirdi.

Hamas, yardım ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması amacıyla Gazze'nin yönetimini söz konusu komiteye devretmeye hazır olduğunu yineledi.

Barış Kurulu, 20 Kasım'da yayımladığı belgede, Hamas'ın temmuz ayında tüm idari yetkilerin Gazze Ulusal Yönetim Komitesine devredilmesini ve silahsızlanmaya ilişkin düzenlemeleri öngören yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.

Kurul, İsrail'in bu konuda taahhütte bulunmayı reddetmesinin planın uygulanmasını engellediği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA