İsrail basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Rubio, uçakta Netanyahu'yu telefonla aradı

İsrail basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Rubio, uçakta Netanyahu'yu telefonla aradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün İzlanda'ya yolculuğu sırasında uçaktayken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
İsrail basınına göre, Rubio'nun dün İzlanda'ya yolculuğu sırasında uçağındayken Netanyahu'yu telefonla arayarak görüştüğü aktarıldı.
Haberde, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA