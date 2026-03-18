İran'ın Füze Saldırısı: Ramat Gan'da 2 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'a düzenlediği füze saldırısı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının detayları ve etkileri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı ve uluslararası toplumda tepkilere yol açtı.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar