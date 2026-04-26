İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Trump'ın Bulunduğu Oteledeki Silahlı Saldırıya Tepki

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington, D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında meydana gelen silahlı saldırı karşısında "şok olduklarını" belirterek, ABD Gizli Servisi'nin müdahalesini övdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkent Washington'da katıldığı yemeğin düzenlendiği otelde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Binyamin Netanyahu, "eşi Sara Netanyahu ile dün gece Washington DC'de Donald Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şok olduklarını" dile getirdi.

Netanyahu ayrıca, "Başkan'ın ve First Lady'nin güvende ve güçlü olmalarına sevindik. Yaralı polis memuruna tam ve hızlı bir iyileşme dileklerimizi iletiyor, ABD Gizli Servisi'ni hızlı ve kararlı müdahaleleri için selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA