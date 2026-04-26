İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Trump'ın Bulunduğu Oteledeki Silahlı Saldırıya Tepki

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington, D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında meydana gelen silahlı saldırı karşısında "şok olduklarını" belirterek, ABD Gizli Servisi'nin müdahalesini övdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkent Washington'da katıldığı yemeğin düzenlendiği otelde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Binyamin Netanyahu, "eşi Sara Netanyahu ile dün gece Washington DC'de Donald Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şok olduklarını" dile getirdi.

Netanyahu ayrıca, "Başkan'ın ve First Lady'nin güvende ve güçlü olmalarına sevindik. Yaralı polis memuruna tam ve hızlı bir iyileşme dileklerimizi iletiyor, ABD Gizli Servisi'ni hızlı ve kararlı müdahaleleri için selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı