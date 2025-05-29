Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

İsrail basını, ABD'nin Ortadoğu Özel Temilscisi Witkoff'un Gazze'deki ateşkes teklifinin Binyamin Netanyahu tarafından kabul edildiğini yazdı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları büyük yıkıma neden olurken; taraflar arasında ateşkes anlaşmasının yeniden sağlanmasına ilişkin girişimlerde kritik bir gelişme yaşandı.

NETANYAHU KABUL ETTİ

İsrail basınında yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'nin Ortadoğu Özel Temilscisi Witkoff'un Gazze'deki ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Witkoff'un 'yeni' planı İsrail lehine değiştirildiği için Hamas'ın söz konusu durumdan memnun olmadığı öne sürüldü.

HAMAS ABD İLE ANLAŞTIĞINI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz gün ise Hamas'ın, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD temsilcisi Steve Witkoff ile genel çerçeve konusunda anlaştığı açıklanmıştı. Hamas'tan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarına ilişkin yapılan açıklamada "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaşı durdurmak için büyük çabalar sarf etmektedir. Bunların sonuncusu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile kalıcı ateşkes, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, yardım akışının sağlanması ve anlaşmanın duyurulmasının ardından Gazze'nin yönetimini profesyonel bir komitenin devralması konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmasıydı." ifadeleri kullanıldı.

WİTCOFF: ÇOK İYİ HİSLERİM VAR

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da Oval Ofis'te dün düzenlenen bir etkinlikte, ABD adına kendisinin yürüttüğü Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Witkoff, "Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var" diye konuşmuştu.

ABD'NİN TEKLİFİNDE NELER VAR?

ABD'nin önerisi, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında Gazze'nin bir bölümünden çekilmesini içeriyor. İsrail, anlaşmayı kabul ederse 2 ay önceki sınırlara geri çekilecek.

Öneriye göre, Hamas'ın 10 rehineyi serbest bırakması karşılığında, İsrail'in de bazı Filistinli esirleri iade etmesi gerekiyor. Ayrıca anlaşmada, Gazze'nin bütün bölgelerine insani yardım ulaştırılması maddesi de yer alıyor.