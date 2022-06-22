İsrail Başbakanı Bennett: "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Başbakanı Bennett: "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz"

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail Başbakanı Bennett: 'Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz'

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin "siyasi istikrarsızlık döneminde" olduğunu ama "güvenlik istikrarının korunması gerektiğini" vurguladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin "siyasi istikrarsızlık döneminde" olduğunu ama "güvenlik istikrarının korunması gerektiğini" vurguladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail ordusunun Gazze Tümeni karargahını ziyaret ederek askeri yetkililerle görüştü.

Burada yaptığı konuşmada Gazze Şeridi yakınında yer alan Sderot ve Aşkelon gibi kentlerdeki İsraillilerin son 15 yılın en huzurlu yılını geçirdiğini savunan Bennett, "Güneydeki yeni normal, sakin, güvenli ve normal bir yaşamdır." dedi.

İsrail Başbakanı, "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz ancak güvenlik istikrarı korunmalıdır." diye konuştu.

Bennett, hükümetin izlediği politikalar sayesinde yaşanan rutin ve huzurlu dönemin ileriki yıllarda da sürmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'de erken seçim kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın gelecek hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ???????

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Naftali Bennett Başbakanlık İsrail Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title