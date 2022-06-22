İsrail Başbakanı Bennett: 'Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz'

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin "siyasi istikrarsızlık döneminde" olduğunu ama "güvenlik istikrarının korunması gerektiğini" vurguladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail ordusunun Gazze Tümeni karargahını ziyaret ederek askeri yetkililerle görüştü.

Burada yaptığı konuşmada Gazze Şeridi yakınında yer alan Sderot ve Aşkelon gibi kentlerdeki İsraillilerin son 15 yılın en huzurlu yılını geçirdiğini savunan Bennett, "Güneydeki yeni normal, sakin, güvenli ve normal bir yaşamdır." dedi.

İsrail Başbakanı, "Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz ancak güvenlik istikrarı korunmalıdır." diye konuştu.

Bennett, hükümetin izlediği politikalar sayesinde yaşanan rutin ve huzurlu dönemin ileriki yıllarda da sürmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'de erken seçim kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın gelecek hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ???????