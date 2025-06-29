İsrail Bakanları Hamas'ın Yenilmediğini İddia Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'deki bazı bakanlar, Gazze'de Hamas'a karşı belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmediğini ve Hamas'ın hala güçlü olduğunu düşünüyor. Güvenlik Kabinesi'nin geçici bir ateşkes üzerinde durması bekleniyor.

İsrail'de bazı bakanların, Gazze'de Hamas'ın henüz yenilmediğini ve Tel Aviv yönetiminin, savaş için belirlediği hedeflerin de gerçekleşmediğini düşündüğü iddia edildi.

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı habere göre, bazı üst düzey bakanlar, ordunun, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini taşıyan askeri planın tam anlamıyla uygulandığı yönündeki iddiasını kabul etmiyor.

Bakanlar, "Hamas'ın henüz yenilmediğini, hala üst düzey komutanları ve nizami güçleri olduğunu, Filistinli siviller üzerindeki kontrolü elinde tuttuğunu ve İsrail'in savaş için belirlediği hedeflerin de gerçekleşmediğini" düşünüyor.

Habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesinin bu akşam, kısmi bir takas ve geçici bir ateşkesi görüşmesi bekleniyor ancak bakanlar, geçici ateşkesin ABD'nin baskıları yüzünden kalıcı ateşkese dönüşmesinden korkuyor.

Yine habere göre, savaş hedeflerinden vazgeçmeyen Netanyahu, savaşı sonlandırmayı değil sadece geçici bir anlaşma yapıp ardından saldırıların yeniden başlatılmasını istiyor.

Beklenen anlaşma, bir dizi esirin serbest kalması ve çatışmaların geçici olarak durmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.