İsrail Bakanları, Filistin Devleti'nin Kurulmasına İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, BMGK'nın gündemindeki Gazze tasarısına tepki göstererek bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduklarını ifade ettiler. İsrail'in güvenliği için böyle bir oluşuma izin vermeyeceklerini vurguladılar.

İsrailli bakanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan ve Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin ifadeler içeren Gazze tasarısına karşı bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceklerini savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesaplarından BMGK'nın gündemindeki tasarıda geçen ifadelere tepki gösterdi.

İsrail'in "alışılmadık bir olguyla karşı karşıya" olduğunu savunan Dışişleri Bakanı Saar, Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de Husilerin İsrail'i ortadan kaldırmayı amaçladığını öne sürdü.

Saar, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması beklenen bölgenin "İsrail topraklarının kalbi" olduğunu savunarak "İsrail, Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyecektir." iddiasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz da politikalarının açık olduğunu ileri sürerek "Filistin Devleti kurulmayacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde işgal altında tutulan Şeyh (Hermon) Dağı'nda kalmaya devam edeceğini de öne süren Katz, Gazze'deki tüm tünellerin yok edileceğini ve Hamas'ın tamamen silahsızlandırılacağını savundu.

BMGK gündemindeki Gazze tasarısında, "Filistin yönetiminin reform planının makul şekilde uygulanmasının ve Gazze'nin yeniden inşasında ilerleme kaydedilmesinin ardından Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmelerine ve bir devlet kurmalarına yönelik güvenilir bir yol için koşullar sağlanabilir." ifadelerinin yer aldığı aktarılmıştı.

Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün Birleşmiş Milletlerdeki daimi temsilciliklerinin, Gazze tasarısı konusunda yaptığı ortak açıklamada, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme" hakkına vurgu yapılırken "Bunun samimi bir çaba olduğunu ve planın sadece İsrailliler ve Filistinliler arasında değil, tüm bölge için barış ve istikrara giden uygulanabilir bir yol sunduğunu vurgulamak istiyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
