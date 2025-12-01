Haberler

İsrail Bakanından Trump Uyarısı: Netanyahu'nun Affı Gerekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'yu affetmemesi durumunda ABD Başkanı Trump'ın müdahale edebileceğini belirtti. Silman, Netanyahu'nun affının İsrail halkının birliği için önemli olduğunu vurguladı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Binyamin Netanyahu'yu affetmemesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girebileceğini ve İsrail yargı sistemindeki bazı üst düzey isimlere yaptırım getirebileceğini ileri sürdü.

Silman, İsrail'in İ24 kanalında katıldığı bir programda, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Herzog'dan affını istemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herzog'un Netanyahu'yu affetmesi gerektiğini savunan Silman, bunun "İsrail halkının iyiliği ve birliği için gerekli olduğunu" öne sürdü.

Silman, Herzog'un Netanyahu'yu affetmemesi durumunda Trump'ın devreye girerek İsrail adalet sistemindeki üst düzey yetkililere karşı yaptırımlar getirilmesi dahil bir dizi adım atabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen ay Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu da dün Herzog'dan resmi af talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.