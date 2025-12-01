İsrail Bakanından Trump Uyarısı: Netanyahu'nun Affı Gerekiyor

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Binyamin Netanyahu'yu affetmemesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girebileceğini ve İsrail yargı sistemindeki bazı üst düzey isimlere yaptırım getirebileceğini ileri sürdü.

Silman, İsrail'in İ24 kanalında katıldığı bir programda, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Herzog'dan affını istemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herzog'un Netanyahu'yu affetmesi gerektiğini savunan Silman, bunun "İsrail halkının iyiliği ve birliği için gerekli olduğunu" öne sürdü.

Silman, Herzog'un Netanyahu'yu affetmemesi durumunda Trump'ın devreye girerek İsrail adalet sistemindeki üst düzey yetkililere karşı yaptırımlar getirilmesi dahil bir dizi adım atabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen ay Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu da dün Herzog'dan resmi af talebinde bulunmuştu.