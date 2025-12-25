Haberler

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı, Mısır ve Katar'ı Hamas konusunda hedef aldı

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ı Hamas'ın güçlenmesinde sorumlu tutarak sert eleştirilerde bulundu. Smotrich, Katar'ı 'terör devleti' olmakla suçlarken, Mısır'ın Hamas'ın yükselişinde önemli bir payı olduğunu öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Mısır'ın Hamas'ın geçmişte güçlenmesinde, Katar'ın ise Hamas'ın yaptıklarında büyük payı olduğunu" iddia etti.

Smotrich, bir konferansta yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasında arabulucu olan Mısır ve Katar'ı hedef aldı.

Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucu olmasına karşı olduğunu dile getiren Smotrich, bunu da Başbakan Binyamin Netanyahu'ya geçmişte çok kez dile getirdiğini belirtti.

Katar'ı "terör devleti" olmakla suçlayan Smotrich, "Hamas'ın yaptıklarında büyük payı var." iddiasında bulundu.

Geçmiş yıllarda Gazze ile Mısır arasındaki sınırda var olduğu söylenen ve "kaçakçılık yapmak için kullanıldığı" ileri sürülen tüneller nedeniyle Mısır'ı hedef alan Smotrich, "Mısırlılar, Hamas'ın yükselişinden çok önemli ölçüde sorumlu." dedi.

Aşırı sağcı görüşleriyle önce çıkan Smotrich, ekim ayında yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğunu dile getirmişti.

İsrailli Bakan, "Eğer Suudi Arabistan normalleşme karşılığında Filistin Devleti istediğini söylüyorsa 'Arkadaşlar, hayır teşekkürler Suud çölündeki kumlarda deveye binmeye devam edebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Smotrich, gelen tepkilerin ardından bu alaycı ifadeleri nedeniyle Suudi Arabistan'dan özür dilemişti.

