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İsrailli bakan Ben-Gvir, camilerde ezanı susturacak yasa tasarısını tekrar gündeme getirdi

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında camilerden gelen ezan sesini kısmayı hedefleyen yasa tasarısını sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme getirdi. Tasarı, izinsiz ses sistemi kullanımını yasaklıyor ve uymayanlara 50 bin şekel para cezası öngörüyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi.

"Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu" iddia eden Ben-Gvir, ezana karşı girişimine yönelik "Camilerden gelen gürültüyü keserim." ifadelerini kullandı.

Filistin'e ve dini değerlerine karşı saldırganlığıyla bilinen Ben-Gvir, ezan sesinin duyulduğu videodaki konuşmasında, "Bu durumu değiştireceğim." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuştu.

Tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre, bu yasağa uymayanlar 50 bin şekel (yaklaşık 17 bin 500 dolar) para cezasına çarptırılacak.

İzinlerin, "gürültünün" şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor.

Ben-Gvir, 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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