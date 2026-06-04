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İsrail'in, duyurulan yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü

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İsrail ordusu, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık İsrail askerlerine roket saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Kefre, Doğu Zavtar, Batı Zavtar, Deyr ez-Zehrani, Şevkin ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Sur kentine bağlı Mansuri beldesi de İsrail savaş uçaklarının saldırısına maruz kaldı.

Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesindeki İsrail askerlerine 2 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sabah saatlerinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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