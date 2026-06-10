İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerindeki bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kenti çevresi ile Mesekin Şabiyye Mahallesi'ne saldırılar düzenledi.

Sur kentine bağlı Bazuriyye, Sarifa, Mecedil ve Deyr Kanun Nehir beldeleri de hava saldırılarının hedefi oldu. Sarifa'ya yönelik 4 hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Nebatiye'ya bağlı Yukarı Humin beldesine de hava saldırısı düzenlendi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Gassaniyye ve Ansariyye beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Ansariyye, Gassaniyye ve Yukarı Humin beldelerine saldırı tehdidinde bulunarak, bölge halkından evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.