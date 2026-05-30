İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güney beldelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güney bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in geceden bu yana Sur, Nebatiye ve Sayda'daki çeşitli beldeleri bombaladığı ifade edildi.

Sur kentindeki Şihabiye, Nebatiye kentindeki Balat beldelerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı El-Mervaniye beldesini de bombaladı.

Haberde ayrıca Sayda kentine bağlı El-Lubiyye ve Tefahta beldelerinin de ağır İsrail bombardımanı altında olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lubiyye beldesine yönelik saldırılarında en az bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) güney bölgelerinde uçuşlarını sürdürdüğüne dikkat çekilen haberde, savaş uçaklarının son olarak Sayda kentindeki Ensariye beldesini bombaladığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.