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İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği ilçede okul binalarını patlayıcılarla yıktı

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İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde okul binalarını patlayıcılarla yıktı. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken, bölgede işgal faaliyetleri sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu Bint Cubeyl ilçesinde okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla gerçekleştirdiği yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bint Cubeyl kentinde duyulan şiddetli patlamanın, İsrail ordusunun Saf el-Hava bölgesindeki Mehdi Okulları'nı patlayıcılarla yıkmasından kaynaklandığı bildirildi.

Sivil Savunma ekipleri ise dün gece yarısı İsrail'in Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin Meşa Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazelerini hedef alınan noktadan çıkardı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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