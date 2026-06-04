Haberler

İsrail ordusunun, duyurulan yeni ateşkese rağmen Lübnan'daki İHA saldırılarında 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesi ile Numeyriye beldesi arasındaki yolda seyir halinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ayrıca Kefer Rumman-Habbuş yolu üzerindeki Nejde Kavşağına da İHA saldırısı düzenlendi.

Kefer Tebnit beldesindeki kavşak da İsrail İHA'sının hedefi oldu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

Ve beklenen oldu!

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Tadic devrede

Süper Lig devinden Vlahovic bombası! Eski yıldız devrede

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz
Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti! Ülkeden çıkarken bile sorgulandı
Maçı kaybeden Ergin Ataman masayı yumrukladı

Ataman'ın çıldırdığı anlar! Masayı yumruklayıp toplantıyı terk etti
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde

Yine ters köşe yaptı: İstanbul ve Yedisu değil asıl risk Ege'deki ilde