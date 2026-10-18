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İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, 6 yaşındaki kız çocuğu öldü, 2 balıkçı yaralandı

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İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü. Megazi Mülteci Kampı'nda 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, Gazze açıklarında avlanan 2 Filistinli balıkçı yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 2 Filistinli balıkçı yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu 6 yaşındaki Misk Hazım ed-Delu isimli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Balıkçılar Sendikası Komiteleri Birliği, İsrail güçlerinin Gazze kentinin açıklarında avlanan 2 Filistinli balıkçıyı ateş açarak yaraladığını duyurdu.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtı. Han Yunus kentinin kuzeydoğu bölgeleri ise topçu ateşiyle hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırıları, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, bölgenin altyapısında da büyük yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA
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